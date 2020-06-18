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Летние оздоровительные лагеря готовятся принять первых гостей

18.06.2020 11:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Летние оздоровительные лагеря готовятся принять первых гостей

Летние оздоровительные лагеря страны встречают юных постояльцев. Правда, в этом году определенные коррективы внесла сложившаяся эпидемиологическая обстановка – вместо пяти смен, только четыре, а даты заезда сместили на несколько недель вперед. Но даже эти изменения не способны отменить запланированный отдых.

В лагерях Воложинского района – обязательный контроль температуры, а на каждом углу антисептики. В столовой – дистанция, отдельное время для каждого отряда. Особые требования и для персонала – масочный режим и работа вахтовым методом – уехать на выходные у вожатых не получится. Впрочем, все эти меры только для одного – безопасности детей. Свежий воздух, физические, творческие активности – и всё в режиме офлайн. В лагере «Борок» ограничили посещение родителей. А чтобы те не переживали – для них создали специальный чат и страничку в Instagram, где можно увидеть все занятия детей.

Всего в этом году отдохнут в лагерях более 250-и тысяч детей. И даже в этой непростой ситуации – спрос на услуги по детскому летнему отдыху будет удовлетворен в полном объеме.

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Летние оздоровительные лагеря страны встречают юных постояльцев. Правда, в этом году определенные коррективы внесла сложившаяся эпидемиологическая обстановка –...
 
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