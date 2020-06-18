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Совет Республики начал проводить онлайн-стримы в социальных сетях

18.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Совет Республики начал проводить онлайн-стримы в социальных сетях

Совет Республики начал проводить онлайн-стримы в социальных сетях. Первым на вопросы интернет-пользователей ответил вице-спикер Анатолий Исаченко, сообщает БЕЛТА.

Интернет-пользователи могли задавать заместителю председателя Совета Республики любые вопросы. Первый стрим решили не ограничивать какой-либо темой. В дальнейшем такие мероприятия будут направлены на обсуждение наиболее актуальных вопросов в обществе. «Следующие стримы будут тематическими. Самое главное, чтобы тема была интересна обществу. Поэтому прежде чем ее определять, будем изучать обращения граждан«, — рассказал Анатолий Исаченко журналистам.

В верхней палате парламента рассчитывают на открытый активный диалог с интернет-аудиторией. «Она большая и хочется получить обратную связь, которая поможет сенаторам в дальнейшей работе», — пояснил вице-спикер.

Вопросы во время первого стрима задавали самые разные. Интересовались, например, в чем заключаются обязанности национального координатора по достижению Целей устойчивого развития. Анатолий Исаченко подчеркнул, что одна из задач — обеспечить реализацию ЦУР на местах с учетом специфики конкретного региона. Отвечая на вопрос об эффективности работы с обращениями граждан, он отметил, что многие проблемы сенаторам удается снимать, что называется, по горячим следам. Все обращения парламентарии держат на контроле. Онлайн-стримы, уверены в Совете Республики, призваны стать еще одним действенным способом коммуникации с населением. Наряду с традиционными личными приемами, прямыми телефонными линиями они помогут решать конкретные проблемы людей.

https://www.belta.by/

 
 
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Совет Республики начал проводить онлайн-стримы в социальных сетях. Первым на вопросы интернет-пользователей ответил вице-спикер Анатолий Исаченко,...
 
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