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Экс-министр образования рассказал об одном из любимых учителей Лукашенко

18.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший глава Администрации президента и бывший министр образования Александр Радьков рассказал об одном из любимых наставников президента Беларуси Александра Лукашенко, воспоминания содержатся в мемуарах бывшего чиновника, отрывок из которых опубликовала "Настаўніцкая газета".





Радьков, занимавший пост министра образования Беларуси в 2003-2010 годах, учился в том же вузе, что и Лукашенко – Могилевском университете. Поступил он туда на несколько лет раньше, чем будущий президент, однако их многое связывало – например, преподаватели.

В своих мемуарах Радьков вспоминает преподавателя истории Якова Трещенка.

"Президент Беларуси Лукашенко был одним из любимых учеников Трещенка. Мне, уже как министру образования, приходилось неоднократно по поручению президента навещать Якова Ивановича, чтобы выяснить его мнение по тому или иному историко-политическому вопросу. Для президента это было важно, он тоже считал Якова Ивановича своим наставником и доверял ему", – вспоминает Радьков.

Как пишет Радьков, когда он был у президента на согласовании перед назначением ректора Могилевского университета, глава государства поинтересовался Трещенком.

"Я, не раздумывая, так как его хорошо знал, отвечаю: "Преподает! Причем излагает свои собственные взгляды на историю, и в этом его не повернешь!" – делится воспоминаниями экс-министр.

Лукашенко на это ответил "и не повалишь", а также спросил о супруге историка – Татьяне Трещенок, которая была лаборантом на кафедре иностранных языков в МГУ.

Полная версия мемуаров Радькова под названием "Мои физматы" еще готовится к печати. Вероятно, там будут и другие воспоминания о президенте, так как Радьков и Лукашенко много лет работали вместе.
 
 
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Бывший глава Администрации президента и бывший министр образования Александр Радьков рассказал об одном из любимых наставников президента Беларуси Александра...
 
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