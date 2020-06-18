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Павел Северинец, жаловавшийся на пытки в заключении, вскрыл вены

18.06.2020 13:02 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Оппозиционный политик Павел Северинец, который отбывает административный арест в изоляторе на Окрестина, вскрыл вены. Об этом рассказал сопредседатель БХД Алексей Шеин в фейсбуке. Ранее жена Павла Ольга говорила, что его пытают.

Дополняется.

 
 
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Оппозиционный политик Павел Северинец, который отбывает административный арест в изоляторе на Окрестина, вскрыл вены. Об этом рассказал сопредседатель БХД...
 
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