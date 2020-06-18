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Пёс заскучал и начал задорно прыгать для привлечения внимания хозяина (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Пёс породы боксер заскучал, находясь один на улице. Но он нашел выход: начал задорно прыгать для привлечения внимания хозяина. Видео опубликовано на YouTube.
Чтобы вытащить хозяина на улицу, боксер прыгал за окном. На какое-то время он буквально «завис» возле окна. Однозначно он хотел привлечь к себе как можно больше внимания.
Хозяин снял видео, которое и рассмешило весь Интернет. Некоторые отметили невероятные прыжки песика и какой он хороший мальчик.
Фото:
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Пёс породы боксер заскучал, находясь один на улице. Но он нашел выход: начал задорно прыгать для привлечения внимания хозяина. Видео опубликовано на YouTube. Чтобы...
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