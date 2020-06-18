ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пёс заскучал и начал задорно прыгать для привлечения внимания хозяина (ВИДЕО)

18.06.2020 12:54 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пёс заскучал и начал задорно прыгать для привлечения внимания хозяина (ВИДЕО)

Пёс породы боксер заскучал, находясь один на улице. Но он нашел выход: начал задорно прыгать для привлечения внимания хозяина. Видео опубликовано на YouTube.


Чтобы вытащить хозяина на улицу, боксер прыгал за окном. На какое-то время он буквально «завис» возле окна. Однозначно он хотел привлечь к себе как можно больше внимания.

Хозяин снял видео, которое и рассмешило весь Интернет. Некоторые отметили невероятные прыжки песика и какой он хороший мальчик.

Фото: wikipet.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пёс породы боксер заскучал, находясь один на улице. Но он нашел выход: начал задорно прыгать для привлечения внимания хозяина. Видео опубликовано на YouTube. Чтобы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Есть мороженое и худеть - это реально! 7 безопасных для фигуры углеводов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика