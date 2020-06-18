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В Могилёве 8-летняя девочка выпила растворитель. Он был в бутылке из-под воды

18.06.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилеве ребенок выпил растворитель.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось 17 июня. 8-летняя девочка находилась дома с родителями. Она выпила растворитель, хранившийся на кухне в бутылке из-под питьевой воды.

В Могилёве 8-летняя девочка выпила растворитель. Он был в бутылке из-под воды
Фото: СК  

Девочка осталась без присмотра на время, так как ее сестру укусила собака. Поэтому все взрослые помогали другому ребенку.

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

СК обращается к родителям и просит не оставлять детей без присмотра.   

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Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В Могилеве ребенок выпил растворитель. По информации Следственного комитета, происшествие случилось 17 июня. 8-летняя девочка находилась дома с...
 
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