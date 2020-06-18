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В Могилёве 8-летняя девочка выпила растворитель. Он был в бутылке из-под воды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилеве ребенок выпил растворитель.
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Девочка осталась без присмотра на время, так как ее сестру укусила собака. Поэтому все взрослые помогали другому ребенку.
Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.
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Новости Беларуси. В Могилеве ребенок выпил растворитель. По информации Следственного комитета, происшествие случилось 17 июня. 8-летняя девочка находилась дома с...
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