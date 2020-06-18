В Могилёве 8-летняя девочка выпила растворитель. Он был в бутылке из-под воды

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилеве ребенок выпил растворитель.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось 17 июня. 8-летняя девочка находилась дома с родителями. Она выпила растворитель, хранившийся на кухне в бутылке из-под питьевой воды.



Фото: СК

Девочка осталась без присмотра на время, так как ее сестру укусила собака. Поэтому все взрослые помогали другому ребенку.

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.