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Где покупать продукты и как их хранить в жару? Минздрав дал рекомендации

18.06.2020 15:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Где покупать продукты и как их хранить в жару? Минздрав дал рекомендации

Минздрав дал рекомендации, где покупать и хранить продукты в жару, чтобы не спровоцировать пищевые отравления и острые кишечные инфекции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

  • не приобретайте продукты в местах несанкционированной торговли или у случайных лиц. Особенно это касается таких продуктов, как молоко, творог, пирожные, мясные полуфабрикаты. Только в магазинах, оснащенных холодильниками, стоит приобретать данные товары; 
  • не покупайте замороженные продукты, в том числе и мороженое, со слипшимся содержимым или с деформированной упаковкой. Они, скорее всего, уже размораживались;
  • опасно в жару покупать выпечку с сырной, овощной, мясной начинкой, хачапури, беляши, чебуреки, пирожные, булочки с кремом, если для их хранения не используется холодильник или есть сомнения, что он работает исправно;
  • температурный режим, установленный для продуктов, необходимо соблюдать и дома во время их хранения;
  • приготовленные блюда нужно быстро охладить и убрать в холодильник;
  • на упаковке кисломолочных и молочных продуктов, салатов промышленного производства, соков указан срок годности при целостной упаковке и соблюдении условий хранения. Когда упаковка вскрыта, срок годности сокращается;
  • когда готовите пищу, соблюдайте простые правила – а) мойте руки после контакта с сырой продукцией и перед готовкой, б) разные разделочные доски и ножи используйте для сырого и готового, в) овощи и фрукты, зелень промывайте, желательно с обработкой кипятком, г) не готовьте надолго – более суток, д) не помещайте готовые блюда и сырое мясо или рыбу на одну полку в холодильнике;
  • при покупке ранних овощей и бахчевых уточните у продавца наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность. Чтобы ускорить созревание, в ранние овощи и фрукты могут добавлять химические удобрения. Такие продукты нельзя давать детям;
  • не давайте детям и не употребляйте сами некипяченое разливное молоко, сырые яйца. Бутилированная или кипяченая вода лучше подойдет для питья;
  • купаться можно только в тех водоемах, которые разрешены для организованного отдыха. Старайтесь не заглатывать воду из водоема во время купания и объясните это детям;
  • если посещаете зарубежные государства, ограничьте продукты, которые не свойственны обычному рациону;
  • если появились тошнота, рвота, боли в животе, диарея не готовьте пищу для семьи или гостей, а сразу же обратитесь к врачу.


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Минздрав дал рекомендации, где покупать и хранить продукты в жару, чтобы не спровоцировать пищевые отравления и острые кишечные инфекции, сообщает БЕЛТА со...
 
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