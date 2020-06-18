20 июня в Мирском замке пройдет фестиваль исторической книги «Кніжныя сустрэчы ў Мірскім замку»

Источник материала: Полымя





20 июня 2020 года уже во второй раз в Мирском замке пройдет фестиваль исторической книги «Кніжныя сустрэчы ў Мірскім замку».

Место проведения фестиваля выбрано не случайно. Мирский замок – уникальный памятник белорусского зодчества, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В разное время замком владели известные исторические особы Беларуси, в числе которых были просветители и меценаты, поддержавшие книжное дело на белорусских землях.

Откроется фестиваль театрализованной встречей гостей во внутреннем дворе замка, а продолжится костюмированным представлением в сопровождении Народного ансамбля старинной музыки «Контрданс» в Столовой избе музейного комплекса.

Как сообщили организаторы, в выставочных залах музея посетителей ожидает знакомство с разнообразными выставками: «Ретроспектива белорусского экслибриса», «500 лет. Искусство, книга, искусство книги», «Детская книжная иллюстрация Беларуси и Эстонии». Особое внимание привлекут работы художника Юрия Крупенкова «Памяти местечка». Выставку книг и старинных открыток представит известный историк, коллекционер, писатель Владимир Лиходедов.

Особое внимание будет уделено истории и развитию музея «Замковый комплекс «Мир». Ряд актуальных вопросов планируется рассмотреть во время проведения круглого стола «Замковый комплекс «Мир» – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО», приуроченного к 20-летию включения объекта в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В мероприятии планируется участие известных белорусских историков, ученых, представителей общественности.

Организаторы праздника – Министерство информации Республики Беларусь, Министерство культуры Республики Беларусь, Гродненский облисполком, Кореличский райисполком, Гродненский филиал РУП «Белсоюзпечать», музей «Замковый комплекс Мир», ОАО «Белкнига» ждут встречи с читателями, с теми, для кого книга – это друг, учитель, источник вдохновения.