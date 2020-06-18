Посетительница банка врезалась в стеклянную дверь и погибла

Источник материала: ОНТ

В Перумбавуре (штат Керала, Индия) женщина случайно врезалась в стеклянную дверь в банке. После пострадавшая скончалась в больнице. О трагедии рассказывает Daily Mail.

Погибшей Бине Джиджу Поле было 46 лет. Женщина приехала в банк и отправилась к кассе, но вдруг развернулась и побежала из отделения на улицу. Предположительно, жительница Индии вспомнила о ключах, которые остались в припаркованном снаружи скутере. Бина не заметила стеклянную дверь и врезалась в нее. Индианка упала на пол, стекло разбилось. Один осколок вспорол живот женщины.





На записи с камеры наблюдения видно, как Бине пытались помочь посетители банка. Женщину усадили на кресло, она потеряла сознание.

В течение четырех минут на место прибыли сотрудники экстренных служб. Пострадавшую госпитализировали. Вскоре женщина скончалась от полученных травм.

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