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Человек-амфибия по имени Ихтиандр. Какие тайные фантазии возбуждал в детях фильм по роману Беляева

18.06.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О чем только мы не мечтаем в детстве! Машинки или куклы – само собой. Кем быть? – естественно. И кроме этих понятных вещей мы хотим всё увидеть, узнать, попробовать. Сейчас это проще. А раньше, например, в 60-е, познавать незнакомый мир нам помогали преимущественно книги да фильмы. Мы читали Жюля Верна и Дюма, Алексея Толстого и Александра Беляева. По миллиону раз бегали смотреть кино про путешествия и приключения.  

Давайте вспомним фильм «Человек-амфибия» по роману Беляева. Он вышел в 1962 году. Кто из моих друзей по двору или школе не фантазировал о том, чтобы оказаться Ихтиандром и уметь, как рыба, пожить под водой?! Как оно там, в водной стихии? Дельфины, всякие морские чудища – и ты плаваешь рядом с ними. Страшновато, но жутко интересно. Тем более, знаешь, что опасности нет: ты же в суперзащитном костюме. Сейчас – совсем другое дело: подобные ощущения при желании можно испытать, не будучи Ихтиандром. Во многих странах работают океанариумы, огромные аквариумы, дельфинарии. Самый большой в мире океанариум – сингапурский. Там в 24 миллионах (!) литров воды обитают около 120 тысяч морских животных. Представляете? И малюсенькие коралловые рыбки, и 20-метровые акулы, и киты с осьминогами. Словом, весь электорат Нептуна. А тебя от этой живности отделяет лишь стекло: кажется, рукой легко дотронуться до плавника. У кого хватает денег, можно слетать и осуществить детскую мечту. Наконец, на море в отпуске есть возможность заняться дайвингом – тоже немало любопытного увидишь. Сегодня им многие увлекаются. Это отступление, так сказать, о познавательном интересе ребёнка к событиям, происходящим в любимом фильме детства.   

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Признаюсь, «Человек-амфибия» вызывал, как помнится, и меркантильные желания. А что тут странного для пацанов? Мы ведь о чем тайно грезили, упёршись глазами в экран? Если бы я имел жабры, как у главного героя, я бы тоже собирал жемчуг. Или искал сундуки золота на затонувших пиратских кораблях. Эх, и разбогател бы! С этой мальчишеской завистью мы расходились из кинотеатра по своим скромным квартиркам. Тогда ведь в наших семьях не было ни машин, ни стиралок, ни пылесосов. Люди в основном жили на одном уровне достатка.  

А ещё помню, была детская влюблённость. Ихтиандра играл Владимир Коренев, а Гуттиэре – Анастасия Вертинская. Оба, конечно, были красавцы. Понятное дело: хлопцы безнадежно вздыхали по героине. Её лицо, фигура, ножки возбуждали мальчишеские представления о том, на каких женщинах надо жениться, чтобы быть счастливым. А девчонки страдали по «морскому дьяволу». Что они там себе представляли, бог их ведает. Знаю точно: никто тогда не задумывался, что роли играют Вертинская и Коренев. Понятия не имели. Мы просто обожали их героев. Мечтали быть рядом с такими. Ну, и как же без ненависти?! Педро Зурита издевался над Гуттиэре и хотел сделать своим рабом Ихтиандра. Что это актер Михаил Козаков, так нам и до него не было дела. Мы знали только, что этот Педро – гад ещё тот, и этого было достаточно.  

У каждого человека всегда найдется немало поводов вспомнить детство. И хорошо, что были у нас такие фильмы, которые возбуждали мечты и фантазии, сохранившиеся в памяти.  

Теперь желания у детей другие. О каких-то из них и они потом будут вспоминать.  

Ваш В.Д.    

Люди в материале: Анастасия Вертинская, Владимир Коренев, Михаил Козаков, Александр Беляев

 
 
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О чем только мы не мечтаем в детстве! Машинки или куклы – само собой. Кем быть? – естественно. И кроме этих понятных вещей мы хотим всё увидеть, узнать, попробовать....
 
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