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Загадочным образом загорелись хозпостройки в Бобруйском районе
Источник материала: ОНТ
ОГОНЬ У ДОМА. Бобруйский район. Загадочным образом в деревне Новики загорелись хозпостройки на Центральной улице. Электричество и печное отопление в них отсутствовали.
Видео пожара смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
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38-летний хозяин участка по адресу не проживает. Использует его, как дачу. В момент пожара отсутствовал. Спасателей вызвали соседи. Огонь заметили в седьмом часу вечера. Пожарные не позволили пламени перекинуться на расположенный рядом дом. Хозяйственный блок и имущество в нём частично уничтожены. Причина возгорания устанавливается.
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ОГОНЬ У ДОМА. Бобруйский район. Загадочным образом в деревне Новики загорелись хозпостройки на Центральной улице. Электричество и печное отопление в них...
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