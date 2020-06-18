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Минский наркоконтроль рассказал о двух крупных по белорусским меркам изъятиях опасных веществ

18.06.2020 16:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минский наркоконтроль рассказал о двух крупных по белорусским меркам изъятиях опасных веществ

ВЕС ВЗЯТ.  Минск. О двух крупных по белорусским меркам изъятиях опасных веществ сообщает столичный наркоконтроль. 30-летний местный житель на пару с 20-летним осевшим в Беларуси иностранцем устроились посредниками в интернет-магазин запрещённых товаров. Задержали их по месту жительства. Наркотики у обоих водились в ассортименте. 

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В общей сложности 750 граммов. Часть оперативники изъяли уже из тайников. В лесах Минского района ждали покупателей 240 граммов гашиша, 25 альфа-ПВП и щепотка метадона. В результате совместной операции милиционеров из столицы и Брестской области улов оказался ещё более весомым. В Минске задержали 27-летнего жителя Столина. При себе у мужчины был пакет. А в нём 2,5 килограмма альфа-ПВП. Курьер пояснил, что привёз наркотики из России для продажи в нашей стране.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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ВЕС ВЗЯТ.  Минск. О двух крупных по белорусским меркам изъятиях опасных веществ сообщает столичный наркоконтроль. 30-летний местный житель на пару с 20-летним...
 
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