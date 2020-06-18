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Революция и Шагал: «Хорошо воспринял, даже в комиссары подался». Как художник создал знаменитую картину
Источник материала: СТВ
Революцию 1917 года Марк Шагал встретил в Петербурге. Эпоха требует новых героев. Руководство молодой Страны Советов делает художнику предложение, от которого трудно отказаться – стать комиссаром по делам искусств в Витебске. Шагал, не задумываясь, соглашается.
Ирина Воронова, директор музея Марка Шагала:
На собрания художников, когда выкрикивается, что нужно делать дальше. Что нужно выбирать министра культуры в поэзии, министра культуры в искусстве, в театре. И когда говорят об этом, выкрикивают и его имя.
Первое задание – украсить Витебск к годовщине Октябрьской Революции. Шагал набирает в помощники более сотни городских маляров. Утром 7 ноября 1918 года взволнованные горожане увидели полсотни плакатов, красные флаги и триумфальные арки. Украшало экспозицию панно по эскизам самого комиссара Шагала. Лозунг гласил: «Революция слов и букв».
Аркадий Шульман, главный редактор историко-публицистического журнала:
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Революция и Шагал: «Хорошо воспринял, даже в комиссары подался». Как художник создал знаменитую картину
Революцию 1917 года Марк Шагал встретил в Петербурге. Эпоха требует новых героев. Руководство молодой Страны Советов делает художнику предложение, от которого...
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