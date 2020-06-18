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Революция и Шагал: «Хорошо воспринял, даже в комиссары подался». Как художник создал знаменитую картину

18.06.2020 16:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Революцию 1917 года Марк Шагал встретил в Петербурге. Эпоха требует новых героев. Руководство молодой Страны Советов делает художнику предложение, от которого трудно отказаться – стать комиссаром по делам искусств в Витебске. Шагал, не задумываясь, соглашается.

Революция и Шагал: «Хорошо воспринял, даже в комиссары подался». Как художник создал знаменитую картину

Ирина Воронова, директор музея Марка Шагала:
Революцию Марк Шагал воспринял с большим воодушевлением. Потому что, конечно же, была отменена черта оседлости. Все ожидали перемен.

Он даже в своей знаменитой работе «Революция» он, конечно, изображает Ленина вверх ногами, как человека, перевернувшего Россию, перевернувшего историю. Он ходит на собрания, слушает, как читает стихи Маяковский, как пишет, что: «Есенин машет ему рукой».

На собрания художников, когда выкрикивается, что нужно делать дальше. Что нужно выбирать министра культуры в поэзии, министра культуры в искусстве, в театре. И когда говорят об этом, выкрикивают и его имя.

Революция и Шагал: «Хорошо воспринял, даже в комиссары подался». Как художник создал знаменитую картину

Первое задание – украсить Витебск к годовщине Октябрьской Революции. Шагал набирает в помощники более сотни городских маляров. Утром 7 ноября 1918 года взволнованные горожане увидели полсотни плакатов, красные флаги и триумфальные арки. Украшало экспозицию панно по эскизам самого комиссара Шагала. Лозунг гласил: «Революция слов и букв».

Революция и Шагал: «Хорошо воспринял, даже в комиссары подался». Как художник создал знаменитую картину

Аркадий Шульман, главный редактор историко-публицистического журнала:
Они думали, что придет новый мир, и все-все изменится. Большинство из них искренне верили, большинство из них верили, но время показало, что они были просто наивными мечтателями. Шагал хорошо воспринял, даже в комиссары подался. Только очень скоро наступило разочарование.

Люди в материале: Ирина Воронова, Аркадий Шульман

 
Теги: Витебск
 
 
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