Что будет, если покормить хищное растение колбасой и конфетами (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

YouTube-канал SlivkiShow подготовил выпуск о хищном растении – венериной мухоловке. Помимо рассказа о представителе семейства Росянковых, авторы «угостили» героя своего выпуска необычными закусками. Так вместо насекомых венерина мухоловка попробовала колбасу, конфету и некоторые другие блюда.

За несколько дней ролик набрал на YouTube свыше 5,5 миллионов просмотров, а также свыше 500 тысяч отметок «Нравится».





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