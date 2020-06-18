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Что будет, если покормить хищное растение колбасой и конфетами (ВИДЕО)

18.06.2020 16:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что будет, если покормить хищное растение колбасой и конфетами (ВИДЕО)

YouTube-канал SlivkiShow подготовил выпуск о хищном растении – венериной мухоловке. Помимо рассказа о представителе семейства Росянковых, авторы «угостили» героя своего выпуска необычными закусками. Так вместо насекомых венерина мухоловка попробовала колбасу, конфету и некоторые другие блюда.

За несколько дней ролик набрал на YouTube свыше 5,5 миллионов просмотров, а также свыше 500 тысяч отметок «Нравится».


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YouTube-канал SlivkiShow подготовил выпуск о хищном растении – венериной мухоловке. Помимо рассказа о представителе семейства Росянковых, авторы «угостили» героя своего...
 
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