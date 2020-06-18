Трогательное видео о потере питомца разбил сердца пользователей

Источник материала: ОНТ

Парень опубликовал на сайте 9gag трогательное видео, которое показывает, как бывает одиноко после смерти питомца.

Автор вирусного ролика решил почтить память одного из своих котов. На видео видно, как изменилась атмосфера в доме после его кончины.

Пользователи оценили грустное видео и поделились своими мыслями.

«Я точно не планировала плакать на работе в 10 утра, но это слишком жизненный ролик», – отметила одна из зрительниц.

«Когда одна из моих двух кошек умерла, другая плакала каждый день. Я жила с ними одна, поэтому мне пришлось взять другую кошечку для нее и для меня. Лучшее решение, которое я принимала когда-либо. Я все еще скучаю по своей первой кошке, но дом снова полный. Они играют, спят, борются друг с другом. Две кошки лучше, чем на одна», – написала одна из пользовательниц.

Фото: zen.yandex.ru

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