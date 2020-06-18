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Трогательное видео о потере питомца разбил сердца пользователей
Источник материала: ОНТ
Парень
Автор вирусного ролика решил почтить память одного из своих котов. На видео видно, как изменилась атмосфера в доме после его кончины.
Пользователи оценили грустное видео и поделились своими мыслями.
«Я точно не планировала плакать на работе в 10 утра, но это слишком жизненный ролик», – отметила одна из зрительниц.
«Когда одна из моих двух кошек умерла, другая плакала каждый день. Я жила с ними одна, поэтому мне пришлось взять другую кошечку для нее и для меня. Лучшее решение, которое я принимала когда-либо. Я все еще скучаю по своей первой кошке, но дом снова полный. Они играют, спят, борются друг с другом. Две кошки лучше, чем на одна», – написала одна из пользовательниц.
Фото:
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Парень опубликовал на сайте 9gag трогательное видео, которое показывает, как бывает одиноко после смерти питомца. Автор вирусного ролика решил почтить память...
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