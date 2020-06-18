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На гродненца заведено уголовное дело за то, что разорвал административный протокол прямо в милиции (ВИДЕО)

18.06.2020 16:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На гродненца заведено уголовное дело за то, что разорвал административный протокол прямо в милиции (ВИДЕО)

ЛЁГКИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ. Гродно. 43-летний местный житель умудрился совершить злодейство прямо в опорном пункте милиции. Накануне мужчина поскандалил с родственниками. Те позвонили «102». Оказалось, что во время ссоры наш «герой» вдобавок разбил мобильный телефон брата. Милиционеры составили два административных протокола. Пригласили фигуранта в опорный пункт с ними ознакомиться. Немного почитав, мужчина разорвал казённую бумагу. За повреждение официального документа на гродненца завели уголовное дело. Когда пришли следователи, мистер Шредер сослался на слабое зрение. Мол, не видел, что рвал.

Видео происшествия смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:     


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Теги: Новости, Гродно
 
 
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ЛЁГКИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ. Гродно. 43-летний местный житель умудрился совершить злодейство прямо в опорном пункте милиции. Накануне мужчина поскандалил с...
 
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