На гродненца заведено уголовное дело за то, что разорвал административный протокол прямо в милиции (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

ЛЁГКИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ. Гродно. 43-летний местный житель умудрился совершить злодейство прямо в опорном пункте милиции. Накануне мужчина поскандалил с родственниками. Те позвонили «102». Оказалось, что во время ссоры наш «герой» вдобавок разбил мобильный телефон брата. Милиционеры составили два административных протокола. Пригласили фигуранта в опорный пункт с ними ознакомиться. Немного почитав, мужчина разорвал казённую бумагу. За повреждение официального документа на гродненца завели уголовное дело. Когда пришли следователи, мистер Шредер сослался на слабое зрение. Мол, не видел, что рвал.

Видео происшествия смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:





Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал . Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK • Обсудить новость в Facebook • Обсудить новость в Одноклассниках •

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram