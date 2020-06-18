В Гродно начали делать тесты на COVID-19 для выезда за границу

Источник материала: ОНТ

Гродно начали делать тесты на COVID-19 для выезда за границу" class="one-news__figure-img">

Тесты на COVID-19 для выезда за границу начали делать в Гродно. Для этого нужно официально подтвердить факт поездки билетом на рейс либо другим документом.

Меньше чем за неделю услугой уже воспользовались более 70 человек. Чаще всего обращаются белорусы, которые выезжают в Европу, в основном в Польшу. Пока главная цель поездки – работа, но уже к июлю ждут наплыва туристов.

К слову, среди обратившихся есть и иностранцы. Трем представителям России, Грузии и Литвы пришлось оформлять справку, чтобы вернуться домой. Тесты белорусские. Новые партии получают каждую неделю. Результат выдают на следующий день после забора материала. Причем на русском и английском языках.

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