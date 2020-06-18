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Известная актриса занялась производством свечей с ароматом оргазма

18.06.2020 18:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: golos.ua

Гвинет Пэлтроу продолжает эпатировать публику. Вслед за продуктом с названием «Это пахнет, как моя вагина» она выпустила новый — теперь свеча именуется «Это пахнет, как мой оргазм». К коробке со свечой прилагаются фейерверки.

Актриса стала успешной предпринимательницей. Ее продукция вызывает насмешки, однако это не мешает ароматическим свечам раскупаться за считанные часы.

Сначала Пэлтроу выпустила свечу «This Smells Like My Vagina» («Это пахнет, как моя вагина»), пишет Газета.ru. Первая партия была выпущена в середине января и была распродана практически мгновенно. Во время видеоинтервью в передаче The Tonight Show актриса анонсировала новинку - «This Smells Like My Orgazm» («Это пахнет как мой оргазм»). Свеча уже продается на сайте Goop и стоит 75 долларов. В описании к ней говорится, что ее аромат «стал смешением запахов кислого грейпфрута, нероли и спелых ягод черной смородины, дополненных зеленым чаем «Ганпаудер» и абсолютов турецкой розы. Запах сексуальный, неожиданный и вызывающий страшное привыкание».

Актриса игнорирует сарказм, который вызывает ее продукция.   «А как пахнет отчаянное желание привлечь внимание?» — спрашивали в Twitter. «Только что услышал о свече «Пахнет, как моя вагина». Она полностью уничтожила мою свечу «Пахнет, как моя крайняя плоть», — шутил другой пользователь.

Сама Пэлтроу, правда, жаловалась на давление мужчин после выхода своих провокационных продуктов. По мнению Гвинет Пэлтроу, мужчинам неприятно, когда женщины делают то, что не укладывается в их представления о правильном устройстве мира. «Я думаю, люди смешанно реагируют на женщин, выходящих за рамки, им вполне комфортно, когда мы находимся внутри них», — заявила Пэлтроу.

 
 
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Гвинет Пэлтроу продолжает эпатировать публику. Вслед за продуктом с названием «Это пахнет, как моя вагина» она выпустила новый — теперь свеча именуется «Это...
 
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