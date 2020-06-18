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Минприроды: причиной гибели рыбы в Немане могла стать... болотная вода

18.06.2020 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Причиной гибели рыбы в Немане могло стать поступление болотной воды с повышенным содержанием железа в сочетании с жаркой погодой.

Об этом сообщил начальник отдела биологического разнообразия управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Александр Гиряев.

"Болотный массив характеризуется повышенным содержанием железа и гуминовых веществ", - отметил Александр Гиряев.

Места гибели рыбы в реке Неман были зарегистрированы 12 июня. Как рассказал заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия - начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Николай Свидинский, специалисты в этот же день обследовали территории вокруг потенциально опасных объектов в плане загрязнения водоемов - свиноводческих комплексов, сахарного завода, сельхозпредприятий и других крупных предприятий.

"Источников загрязнения, которые бы прямо указывали на поступление в воду веществ, могущих вызвать гибель рыбы, установлено не было. Повторные обследования проводились 15 и 16 июня. Также 12 июня взяты пробы воды по 8 точкам выше и ниже мест гибели рыбы, дополнительные пробы брались 15-16 июня. Первичный и повторный анализы показали значительное снижение растворенного кислорода в воде", - пояснил Николай Свидинский.

С учетом этого нужно было установить источники загрязнения, сделать гидрохимический анализ образцов воды, собрать и передать образцы погибшей рыбы Гродненской областной ветеринарной лаборатории. 

Вчера получены результаты экспертизы, они указывают на отсутствие превышений мышьяка, ртути и свинца в исследованных образцах рыбы. 

"Говорить о каком-то химическом загрязнении воды в результате умышленных или противоправных действий, наверное, не приходится. Нет оснований и четких результатов, которые бы указывали на то, что загрязнение произошло от промышленных предприятий", - уточнил представитель Минприроды.

Вместе с тем во время лабораторных исследований было установлено превышение концентрации железа, растворенного в воде, в 3,5 раза вместе со снижением содержания кислорода.
 
 
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Причиной гибели рыбы в Немане могло стать поступление болотной воды с повышенным содержанием железа в сочетании с жаркой погодой.
 
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