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«Бомбардировку» моря птицами сняли на видео (и это выглядит очень странно)
Источник материала: Tut.by
У побережья Ньюфаундленда в Канаде удалось снять потрясающее видео, на котором запечатлена охота стаи олушей. Эти морские птицы врезаются в воду на скорости до 140 километров в час, чтобы достать себе обед! Выглядит это впечатляюще, в чем вы можете убедиться сами.
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Птицы развивают скорость до 140 км/ч!
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