«Бомбардировку» моря птицами сняли на видео (и это выглядит очень странно)

Источник материала: Tut.by

У побережья Ньюфаундленда в Канаде удалось снять потрясающее видео, на котором запечатлена охота стаи олушей. Эти морские птицы врезаются в воду на скорости до 140 километров в час, чтобы достать себе обед! Выглядит это впечатляюще, в чем вы можете убедиться сами.