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«Бомбардировку» моря птицами сняли на видео (и это выглядит очень странно)

18.06.2020 17:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У побережья Ньюфаундленда в Канаде удалось снять потрясающее видео, на котором запечатлена охота стаи олушей. Эти морские птицы врезаются в воду на скорости до 140 километров в час, чтобы достать себе обед! Выглядит это впечатляюще, в чем вы можете убедиться сами.

 
 
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