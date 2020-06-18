|
Лукашенко о правонарушениях: Не нужно придираться к людям по мелочам
18.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси обсуждают
Предлагается часть правонарушений, например переход дороги в неположенном месте и курение в запрещенных местах, квалифицировать как проступки. И за совершение их в первый раз не штрафовать, а делать замечание. Кроме того, в новом кодексе могут появиться общественные работы как новый вид взыскания вместо штрафа и ареста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг президент Беларуси провел совещание с разработчиками новой редакции КоАП.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)