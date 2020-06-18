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Лукашенко о правонарушениях: Не нужно придираться к людям по мелочам

18.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси обсуждают новые проекты кодексов об административных правонарушениях. До сих пор законы в этой сфере были «излишне репрессивными», считает Александр Лукашенко. За последние пять лет в стране зарегистрировали почти 16 миллионов нарушений, к ответственности привлекли около трех с половиной миллионов человек, передает «МИР 24».

«Законы и ограничения должны остаться только там, где они необходимы: если есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций. Не нужно придираться по мелочам. Зачем штрафовать пожилую женщину, которая у дороги продает, например, ведро яблок или картошки с собственного огорода? Лучше организуйте мини-рынки, поставьте прилавки возле деревень или в людных местах. А в остальном не нужно людям мешать жить и работать», – считает белоруссский лидер.

Предлагается часть правонарушений, например переход дороги в неположенном месте и курение в запрещенных местах, квалифицировать как проступки. И за совершение их в первый раз не штрафовать, а делать замечание. Кроме того, в новом кодексе могут появиться общественные работы как новый вид взыскания вместо штрафа и ареста.



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