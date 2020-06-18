|
Назван заочный победитель Бундеслиги
Источник материала: ОНТ
В немецкой футбольной Бундеслиге чемпионская интрига уже разрешилась. Титул досрочно завоевала «Бавария». А вот борьба за второе место продолжается.
В 32-м туре дортмундская «Боруссия» дома неожиданно уступила одному из аутсайдеров турнира «Майнцу» – 0:2. Ближайший преследователь, клуб «Лейпциг», не сумел в полной мере воспользоваться осечкой конкурента. Команда сыграла вничью с еще одним аутсайдером – «Фортуной» (2:2).
За два тура до финиша чемпионата «Боруссию» и «Лейпциг» разделяют три очка. Причем уже в ближайшую субботу команды сыграют друг с другом. Этот матч 33-го тура пройдет в Лейпциге.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В немецкой футбольной Бундеслиге чемпионская интрига уже разрешилась. Титул досрочно завоевала «Бавария». А вот борьба за второе место продолжается. В 32-м туре...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)