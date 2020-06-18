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«Беларускі народ заўсёды меў светаадчуванне, якое выразна адрознівала ўсяленскае дабро ад абсалютнага зла»
Источник материала: СТВ
В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли историческая правда сегодня нуждается в защите? Об этом рассуждают эксперты в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Таму наша шанаванне помнікаў, гэта не проста нейкая мізэрная памяць фрагментарная, гэта памяць і пакланенне перад людзьмі, якія ў імя перамогі ахвяравалі самым дарагім, што толькі можа быць у чалавека – сваім жыццём. І вось пра гэта мы павінны памятаць. І гэта павінна быць з намі. І гэта не пафас, не фанфары, не проста ляскат тэхнікі. Гэта нашыя чалавечыя душы, нашы чалавечыя сэрцы. Гэта неўміручасць нашага нацыянальнага духа. Вось гэтым мы пераможам. Таму што, калі з намі Бог, то хто супраць нас?
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«Беларускі народ заўсёды меў светаадчуванне, якое выразна адрознівала ўсяленскае дабро ад абсалютнага зла»
В юбилей Победы эксперты наблюдают возрастающие попытки в угоду политической конъюнктуре пересмотреть причины и итоги Второй мировой войны. Действительно ли...
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