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Диснейленд в Гонконге начал вновь принимать гостей
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Гонконгский Диснейленд спустя пять месяцев карантина вновь принимает гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С самого утра у входа в развлекательный парк выстроилась длинная очередь. Долгожданных посетителей встретили персонажи мультфильмов и музыканты.
Пока в целях обеспечения безопасности администрация парка будет ограничивать число туристов. Желающие должны будут бронировать билеты заранее на специальном сайте, поскольку кассы еще не возобновили работу. Также придется выполнять строгие правила – носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
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Новости Китая. Гонконгский Диснейленд спустя пять месяцев карантина вновь принимает гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра у входа в...
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