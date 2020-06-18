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Диснейленд в Гонконге начал вновь принимать гостей

18.06.2020 17:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Гонконгский Диснейленд спустя пять месяцев карантина вновь принимает гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диснейленд в Гонконге начал вновь принимать гостей

С самого утра у входа в развлекательный парк выстроилась длинная очередь. Долгожданных посетителей встретили персонажи мультфильмов и музыканты.

Диснейленд в Гонконге начал вновь принимать гостей

Пока в целях обеспечения безопасности администрация парка будет ограничивать число туристов. Желающие должны будут бронировать билеты заранее на специальном сайте, поскольку кассы еще не возобновили работу. Также придется выполнять строгие правила – носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

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Новости Китая. Гонконгский Диснейленд спустя пять месяцев карантина вновь принимает гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра у входа в...
 
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