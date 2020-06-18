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На Немиге Lada при перестроении не уступила дорогу и столкнулась с Mazda
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авария произошла вечером 17 июня на Немиге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель Lada при перестроении не уступил дорогу авто, двигавшемуся по полосе. В результате столкновения Mazda врезалась в металлическое ограждение.
В ДТП никто не пострадал.
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Новости Беларуси. Авария произошла вечером 17 июня на Немиге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель Lada при перестроении не уступил...
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