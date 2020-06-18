КГК: Бабарико задержали как руководителя противоправной деятельности

Источник материала: Tut.by

Претендент в кандидаты в президенты Виктор Бабарико задержали. Об этом об этом в эфире новостного выпуска на телеканале «Беларусь-1» сообщил глава КГК Иван Тертель.

— Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов, — сказал КГК.

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