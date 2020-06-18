Госконтроль объяснил, за что задержали Виктора Бабарико

Источник материала: KYKY

Комитет госконтроля объяснил, почему задержан экс-банкир и политик Виктор Бабарико. Эта информация прозвучала в эфире БТ.

«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», – сказал глава КГК Иван Тертель, его речь записал TUT.by.

Тертель добавил, что идет работа по нескольким направлениям. Первое – махинации с векселями на сумму свыше 60 миллионов долларов. В результате на зарубежные счета в подконтрольные структуры члены преступной группы вывели крупную сумму валюты. «Кроме того, нами установлены «отмывочные» схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры», – заявил Тертель.

По словам главы КГК, одна из таких структур – латвийский банк ABLV. Якобы за несколько лет на счета этого банка со счетов Белгазпромбанка вывели больше 430 миллионов долларов.

Комитет утверждает, что раскрыл и факты дачи взятки сотрудникам банка за выдачу кредитов бизнесменам и людям «с плохой кредитной историей».

«Установлена также причастность ряда должностных лиц к организацией схем с фактическим принуждением граждан к получению кредитов на свое имя с последующей передачей денежных средств и обеспечением этими средствами граждан за проценты», – отметил Тертель.

Всего по уголовным делам арестованы около 20 человек, часть из них сотрудничает со следствием и якобы дает показания против Бабарико. Беларуские правоохранители сотрудничают по делу с коллегами из 18 стран.

Сегодня утром Виктор Бабарико и его сын Эдуард поехали сдавать очередную партию подписей, а потом неожиданно перестали выходить на связь. Как выяснилось , их увезли в Департамент финансовых расследований КГК «для проведения следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов». Допрос проходил в рамках уголовного дела Белгазпромбанка. Ни к Виктору, ни к Эдуарду не допустили адвокатов. В домах семьи Бабарико идут обыски.