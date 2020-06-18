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Госконтроль: Бабарико задержан

18.06.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Госконтроля в эфире госТВ рассказал о сфабрикованном против потенциального кандидата в президенты деле

Госконтроль: Бабарико задержан
Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико задержан якобы как "руководитель противоправной деятельности", об этом заявил в эфире  Беларусь 1  глава КГК Иван Тертель.

"Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов", — сказал глава КГК.

При этом, по словам Тертеля, более $430 млн незаконно выведены со счета Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет. По его словам, этим банком являлся латвийский банк ABLV.

Заметим, что этот банк был ликвидирован властями Латвии ещё в 2018 году. 

С учетом данного обстоятельства другие сказки от Госкотроля можно и не слушать.



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Глава Госконтроля в эфире госТВ рассказал о сфабрикованном против потенциального кандидата в президенты деле
 
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