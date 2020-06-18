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Задержание Бабарико: госконтроль прервал молчание

18.06.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель КГК Иван Тертель рассказал сегодня журналистам, что предъявляют экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико.

Задержание Бабарико: госконтроль прервал молчание
Департамент финансовых расследований КГК в ходе расследования находящихся в производстве уголовных дел установил новые факты противоправной деятельности организованной группы, в состав которой входят бывшие и действующие сотрудники Белгазпромбанка. 

"В настоящее время ведется работа по ряду направлений, в том числе в отношении махинаций с векселями на сумму более $60 млн. В результате на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведены крупные суммы валюты. Кроме того, нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры", - проинформировал Иван Тертель. Одной из таких структур являлся латвийский ABLV-банк. 

"По данным наших латвийских коллег, за несколько лет только в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше $430 млн", - отметил руководитель КГК. 

Он выразил особую благодарность правоохранительным органам Латвии, которые оперативно откликнулись на запросы, установили на счетах ABLV-банка деньги, принадлежащие действующим сотрудникам Белгазпромбанка, в том числе заместителю начальника юридического управления Шевчука. Он выполнял непосредственные указания Бабарико, открывал юридические лица в оффшорах и сопровождал их деятельность.

"Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, пытался воздействовать на показания свидетелей, предпринимал попытки сокрытия следов совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов", - проинформировал Иван Тертель.

Напомним, что ранее "криминальные миллионы" оппонентам Лукашенко предъявлялись неоднократно, но ни разу не подтвердились в суде. 

Цитата - по агентству БЕЛТА.

Еще в 2018 году было объявлено, что лавийский банк ABLV будет ликвидирован по решению Европейского центробанка. Этот банк был одним из самых популярных среди белорусских бизнесменов, открывавших счета за рубежом. В конце 2017-го, накануне краха, на депозитах в этом банке лежало около 2,7 млрд евро средств вкладчиков, в том числе граждан Беларуси и России.

23 февраля 2018 года ЕЦБ установил, что в банке ABLV имеются признаки наступающего краха в соответствии с регламентом о едином Европейском надзорном механизме. ЕЦБ также установил, что в дочернем банке ABLV Bank Luxembourg имеются признаки наступающего краха. В ЕЦБ пояснили, что из-за значительного ухудшения ликвидности ABLV не сможет погасить свои долги и выполнить другие обязательства в установленный срок. «У банка нет достаточных средств, которые должны быть доступны немедленно, чтобы справиться с усиленным оттоком вкладов до того, как начнется процедура выплат из латвийского фонда гарантирования вкладов», — указывалось в заявлении.

Накануне этих событий подотчетная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN предложила включить ABLV в перечень банков, подозреваемых в отмывании денег, заявив, что «продолжит принимать меры против иностранных банков, которые игнорируют меры по борьбе с отмыванием денег и становятся проводниками широкомасштабной незаконной деятельности». По данным FinCEN, существуют разумные основания для того, чтобы полагать, что «ABLV является финансовым учреждением, специализирующимся на отмывании денег». В списке претензий американских властей к банку было использование его для транзакции со структурами, находящимися под санкциями (в частности, это структуры, связанные с ракетной программой Северной Кореи, в отношении операций с которыми объявлен режим «нулевой терпимости»), взятки латвийским чиновникам, участие в схеме незаконного вывода активов более чем на 1 млрд долларов трех молдавских банков в 2014 году и помощь клиентам в обходе иностранного валютного контроля, используя поддельные документы и счета подставных фирм. Однако в самом В ABLV заявили, что ведомство сделало выводы на основе ложной информации.

В Беларуси латышский банк был весьма активен. Как сообщили в Нацбанке, было два периода, когда у нас действовали его представительства, в 2006—2009 годах как представительство Aizkraukles banka, в 2011—2013-м уже под новым названием банка ABLV. Данные о количестве разрешений, выданных гражданам Беларуси на открытие счетов в этом банке, регулятор не разгласил.

А теперь вопрос: причем тут Бабарико, если у кого-то из белорусских или российских олигархов в Латвии зависли деньги? 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Председатель КГК Иван Тертель рассказал сегодня журналистам, что предъявляют экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико.
 
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