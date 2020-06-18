Дело «Белгазпромбанка»: задержаны около 20 человек, в том числе и экс-руководитель банка Виктор Бабарико

Источник материала: ОНТ

Новые факты преступной деятельности организованной группы лиц из числа действующих и бывших сотрудников «Белгазпромбанка» выявил Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля. Об этом сегодня журналистам рассказал глава ведомства Иван Тертель.

В настоящее время возбуждены сразу пять новых уголовных дел. По статьям «Легализация средств, полученных преступным путём», «Хищение с использованием должностного положения», «Дача взятки» и «Получение взятки». Во всех этих статьях речь идёт об особо крупном размере. Ещё одно уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Уже известно, как работала нелегальная схема: деньги выводились через иностранные банки и подставные компании.

Белорусские правоохранительные органы сотрудничают с коллегами из 18 стран, чтобы совместно установить роль каждого участника группы. В настоящее время задержаны около 20 человек, в том числе и экс-руководитель банка Виктор Бабарико.

Общую сумму денег, которые перекачивались по международным финансовым каналам, следствию ещё предстоит установить, но уже известно о средствах в объёме около полумиллиарда долларов. Сейчас к эфиру готовится репортаж – все подробности вы узнаете из выпуска «Наших новостей» в 20:30.

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