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«Очень люблю Достоевского». Борис Батура в 8 честных ответах на неожиданные вопросы
Источник материала: СТВ
Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Борис Батура:
Вадим Щеглов:
Борис Батура:
Вадим Щеглов:
Борис Батура:
Вадим Щеглов:
Борис Батура:
Вадим Щеглов:
Борис Батура:
Вадим Щеглов:
Борис Батура:
Также в интервью Борис Батура рассказал:
– как после распределения в институте оказался в колонии
– как занимался прыжками в высоту и с шестом
– о родителях, жене, детях, внуках и секрете семейного счастья
– почему в людях главное – честность
– о самой сложной должности и лучшем достижении за карьеру
– что думает о нынешних управленцах и подготовке кадров
Смотрите 21 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Чего Вы боитесь? Борис Батура:Ухода из жизни. Вадим Щеглов:Что для Вас...
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