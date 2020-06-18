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На Егора Крида подали в суд
Источник материала: Tut.by
На певца Егора Крида подали в суд, обвинив его в плагиате. Речь о композиции «Крутой» (она о композиторе Игоре Крутом). Истец утверждает, что Крид сплагиатил его трек, который также был написан о известном композиторе и вышел на два года раньше.
В суд обратился Дмитрий Рыжаков, который входит в состав группы Habarovsk. Он утверждает, что именно он автор текста, который стал основой трека Крида. Сравните строчки из двух треков.
По
— Мы с другом написали этот трек четыре года назад, и 21 сентября 2016 года его релиз
Еще полтора года назад претензия о плагиате была направлена лейблу Black Star, с которым на момент выхода трека «Крутой» сотрудничал Крид. Однако известный лейбл никак не отреагировал на письмо. Именно поэтому было решено идти в суд, заседание назначено на 6 июля. К слову, представитель Habarovsk рассказал, что заказывал экспертизу по сравнению песен, которая якобы доказала, что трек Крида — плагиат.
На Крида уже подавали в суд за нарушения авторских прав. Правда, относительно другого трека — «Папина дочка». Тогда Басманный суд Москвы
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На певца Егора Крида подали в суд, обвинив его в плагиате. Речь о композиции «Крутой» (она о композиторе Игоре Крутом). Истец утверждает, что Крид сплагиатил его...
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