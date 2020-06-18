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На Егора Крида подали в суд

18.06.2020 18:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На певца Егора Крида подали в суд, обвинив его в плагиате. Речь о композиции «Крутой» (она о композиторе Игоре Крутом). Истец утверждает, что Крид сплагиатил его трек, который также был написан о известном композиторе и вышел на два года раньше.

В суд обратился Дмитрий Рыжаков, который входит в состав группы Habarovsk. Он утверждает, что именно он автор текста, который стал основой трека Крида. Сравните строчки из двух треков.

Отрывок из трека Habarovsk, опубликован 21 сентября 2016:

«Я как Игорь, я как Игорь, я как Игорь. Игорь какой? Игорь какой? Игорь крутой. Игорь, Игорь, Игорек. <…> Игорь Крутой, я как Игорь крутой, не дружу с головой, я такой же крутой, как Игорь Крутой…».

Отрывок из трека Крида, опубликован 14 января 2019:

«Малая в Америке зовет меня Игорь. Игорь Крутой, как Игорь Крутой. Крутой. Я крутой, как Игорь Крутой. Крутой, я крутой как Игорь Крутой. Крутой».

По информации Mash!, Рыжаков просит компенсацию в размере 110 тысяч российских рублей (3 тысячи 765 белорусских рублей).

— Мы с другом написали этот трек четыре года назад, и 21 сентября 2016 года его релиз опубликовало сообщество Trap.ru во «ВКонтакте», это легко проверить, — рассказал Habarovsk.

Еще полтора года назад претензия о плагиате была направлена лейблу Black Star, с которым на момент выхода трека «Крутой» сотрудничал Крид. Однако известный лейбл никак не отреагировал на письмо. Именно поэтому было решено идти в суд, заседание назначено на 6 июля. К слову, представитель Habarovsk рассказал, что заказывал экспертизу по сравнению песен, которая якобы доказала, что трек Крида — плагиат.

По словам Крида, на композицию «Крутой» его вдохновила реальная история, которая произошла с ним в США. «Ребята произносили мое имя как Igor — и американцы, и русские эмигранты. Я сидел с девушкой в пабе и больше часа пытался ей объяснить, что Егор и Игорь — два разных имени. И когда я был уверен, что она поняла, девушка меня спросила: „Ок, Игорь, а кто этот Егор?“». При этом в клипе на трек «Крутой» снялся не только сам Крид, а еще композитор Игорь Крутой, певец Игорь Николаев и комик Гарик Харламов.

На Крида уже подавали в суд за нарушения авторских прав. Правда, относительно другого трека — «Папина дочка». Тогда Басманный суд Москвы решил, что плагиат в треке отсутствует.

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На певца Егора Крида подали в суд, обвинив его в плагиате. Речь о композиции «Крутой» (она о композиторе Игоре Крутом). Истец утверждает, что Крид сплагиатил его...
 
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