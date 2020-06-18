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Решающий матч в чемпионате Беларуси по мини-футболу пройдет в Гомеле

18.06.2020 18:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Решающий матч в чемпионате Беларуси по мини-футболу пройдет в ГомелеГомеле" class="one-news__figure-img">

Сегодня может определиться чемпион Беларуси по мини-футболу. В Гомеле ВРЗ примет оршанский «Витэн». 

В серии до трёх побед команда из Орши ведет со счетом 2:1. «Витэн» дважды обыграл соперника на домашней площадке. ВРЗ также добыл победу в родных стенах. Начало 4-го матча решающей серии в 19.00. Ранее «Витэн» трижды становился чемпионом Беларуси. Последний раз команда выигрывала турнир в 2013 году. ВРЗ уже четвертый сезон подряд доходит до финальной стадии чемпионата. Однако в трех предыдущих попытках завоевать золотые медали гомельчанам не удавалось. 

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Теги: Гомель
 
 
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Сегодня может определиться чемпион Беларуси по мини-футболу. В Гомеле ВРЗ примет оршанский «Витэн».  В серии до трёх побед команда из Орши ведет со счетом 2:1....
 
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