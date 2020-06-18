Аграрии ОАО «Коптевская Нива» первыми финишировали на косовице

Источник материала: Горецкий вестник

Земледельцы ОАО «Коптевская Нива» первыми в районе завершили первый укос, заготовив 6285 т высококачественного сенажа.





«Это 150% на аналогичную дату к уровню прошлого года, — сказала главный агроном ОАО «Коптевская Нива» Виктория Якушева. — Урожайность многолетних трав хорошая — 120 ц/га. На условную голову скота заготовили уже 6,89 ц корм. ед».





Профсоюзы начали подводить итоги трудового соревнования на кормозаготовке. Председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина вручила первые награды лучшим механизаторам района из ОАО «Коптевская Нива».





Сергей Воробьев на кормоуборочном комбайне «Ягуар-870» подобрал 3220 т зеленой массы с измельчением в сенаж. Алексей Лукашов на МТЗ-952+SVARDO TS-620 произвел валкование зеленой массы на площади 443 га.







О стратегии и тактике лидеров зеленой жатвы — в субботнем номере «Горецкого вестника».





Текст — Елена Агейчик

Фото Михаил Левцов