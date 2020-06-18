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На могилевской трассе самокатчик ехал по обочине со скоростью 90 км/ч
Источник материала: Tut.by
На могилевской трассе мужчина на электросамокате разогнался до 90 км/ч. Видео опасного заезда по обочине прислал в редакцию AUTO.TUT.BY читатель.
Напомним, в прошлом году в столице на проезжей части проспекта Пушкина водители
Позже ГАИ
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Видео опасного заезда по обочине прислал в редакцию AUTO.TUT.BY читатель.
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