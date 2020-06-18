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На могилевской трассе самокатчик ехал по обочине со скоростью 90 км/ч

18.06.2020 18:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На могилевской трассе мужчина на электросамокате разогнался до 90 км/ч. Видео опасного заезда по обочине прислал в редакцию AUTO.TUT.BY читатель.

Напомним, в прошлом году в столице на проезжей части проспекта Пушкина водители заметили мужчину, который ехал на электросамокате со скоростью около 90 км/ч. А на улице Орловской самокатчик ехал 75 км/ч и был зафиксирован камерой скорости.

Позже ГАИ анонсировала изменение правил для электросамокатов, которые могут развивать больше 25 км/ч.

 
 
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Видео опасного заезда по обочине прислал в редакцию AUTO.TUT.BY читатель.
 
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