На могилевской трассе самокатчик ехал по обочине со скоростью 90 км/ч

Источник материала: Tut.by

На могилевской трассе мужчина на электросамокате разогнался до 90 км/ч. Видео опасного заезда по обочине прислал в редакцию AUTO.TUT.BY читатель.

Напомним, в прошлом году в столице на проезжей части проспекта Пушкина водители заметили мужчину, который ехал на электросамокате со скоростью около 90 км/ч. А на улице Орловской самокатчик ехал 75 км/ч и был зафиксирован камерой скорости.

Позже ГАИ анонсировала изменение правил для электросамокатов, которые могут развивать больше 25 км/ч.