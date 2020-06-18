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СМИ: в столице Сомали прогремел взрыв, есть жертвы
Источник материала: ОНТ
18 июня в Могадишо (Сомали) прогремел мощный взрыв,
Источник сообщает, что на одной из улиц взорвалась мина. Погибли как минимум три человека, еще несколько получили ранения. Уточняется, что среди погибших были ребенок и женщина.
Взрыв прогремел неподалеку от школы. Вскоре после происшествия на место прибыли медики и спасатели. Пострадавших госпитализировали.
Ответственность за взрыв пока что не взяла на себя ни одна террористическая организация.
Фото: Garowe Online
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18 июня в Могадишо (Сомали) прогремел мощный взрыв, информирует Garowe Online. Источник сообщает, что на одной из улиц взорвалась мина. Погибли как минимум три человека,...
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