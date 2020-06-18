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СМИ: в столице Сомали прогремел взрыв, есть жертвы

18.06.2020 18:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СМИ: в столице Сомали прогремел взрыв, есть жертвы

18 июня в Могадишо (Сомали) прогремел мощный взрыв, информирует Garowe Online.

Источник сообщает, что на одной из улиц взорвалась мина. Погибли как минимум три человека, еще несколько получили ранения. Уточняется, что среди погибших были ребенок и женщина.

Взрыв прогремел неподалеку от школы. Вскоре после происшествия на место прибыли медики и спасатели. Пострадавших госпитализировали.

Ответственность за взрыв пока что не взяла на себя ни одна террористическая организация.

Фото: Garowe Online

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18 июня в Могадишо (Сомали) прогремел мощный взрыв, информирует Garowe Online. Источник сообщает, что на одной из улиц взорвалась мина. Погибли как минимум три человека,...
 
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