СМИ: в столице Сомали прогремел взрыв, есть жертвы

Источник материала: ОНТ

18 июня в Могадишо (Сомали) прогремел мощный взрыв, информирует Garowe Online.

Источник сообщает, что на одной из улиц взорвалась мина. Погибли как минимум три человека, еще несколько получили ранения. Уточняется, что среди погибших были ребенок и женщина.

Взрыв прогремел неподалеку от школы. Вскоре после происшествия на место прибыли медики и спасатели. Пострадавших госпитализировали.

Ответственность за взрыв пока что не взяла на себя ни одна террористическая организация.

Фото: Garowe Online

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