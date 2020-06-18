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Пикет солидарности с Тихановским, Северинцем, Статкевичем, Бабарико. Стрим
Источник материала: Партизан
18 июня в центре Минска, возле Белорусской государственной филармонии на проспекте Независимости, проводится совместный пикет представителей правоцентристской оппозиционной коалиции.
Сопредседатель Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова призвала прийти на совместный пикет, который пройдет 18 июня в 18:00 возле Белгосфилармонии (проспект Независимости, 50) в Минске, чтобы выразить солидарность с задержанными: Сергеем Тихановским, Павлом Северинцем, Николаем Статкевичем и другими.
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18 июня в центре Минска, возле Белорусской государственной филармонии на проспекте Независимости, проводится совместный пикет представителей правоцентристской...
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