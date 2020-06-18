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Андрей Дмитриев рассказал, как Наталья Качанова предлагала ему работу

18.06.2020 18:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Андрей Дмитриев, один из претендентов в кандидаты на пост президента Беларуси, объяснил, какую работу ему предлагала Наталья Кочанова еще будучи главой администрации президента. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Дмитриев, один из лидеров движения «Говори правду», сообщил, что председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с представителями некоторых инициативных групп, которая прошла 17 июня в Барановичах, упомянула, что предлагала ему работу. По его словам, когда Качанова еще возглавляла Администрацию президента Беларуси, сам Дмитриев и Татьяна Короткевич встречались с ней в Новогрудке для того, чтобы передать требования, озвученные участниками форумов регионального развития, которые они проводили. Во время их общения и произошел диалог о потенциальном трудоустройстве.

— Кочанова что-то сказала про должность во власти: мол, я бы мог показать себя в реальной работе. Но я ответил, что не вижу смысла идти на эту работу, так как, если голоса будут считать честно, буду депутатом в парламенте представлять свой Дзержинский округ, — рассказал возможный кандидат в президенты.

Дмитриев также отметил, что не следует доверять обещаниям властей, приведя в качестве примера ожидание доходов «по пятьсот».

 
 
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Претендент в кандидаты в президенты Беларуси сообщил, что еще будучи главой администрации президента Наталья Качанова говорила о том, что на должности во власти...
 
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