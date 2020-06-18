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Андрей Дмитриев рассказал, как Наталья Качанова предлагала ему работу
Источник материала: Tut.by
Андрей Дмитриев, один из претендентов в кандидаты на пост президента Беларуси, объяснил, какую работу ему предлагала Наталья Кочанова еще будучи главой администрации президента. Об этом он
Дмитриев, один из лидеров движения «Говори правду», сообщил, что председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с представителями некоторых инициативных групп, которая
— Кочанова что-то сказала про должность во власти: мол, я бы мог показать себя в реальной работе. Но я ответил, что не вижу смысла идти на эту работу, так как, если голоса будут считать честно, буду депутатом в парламенте представлять свой Дзержинский округ, — рассказал возможный кандидат в президенты.
Дмитриев также отметил, что не следует доверять обещаниям властей, приведя в качестве примера ожидание доходов «по пятьсот».
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Претендент в кандидаты в президенты Беларуси сообщил, что еще будучи главой администрации президента Наталья Качанова говорила о том, что на должности во власти...
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