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Cанкции ЕС против России продлены на год
18.06.2020 18:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: economics-prorok.com
Санкции были введены в связи с присоединением Крыма.
Сегодня из заявления Совета ЕС стало известно, что Евросоюз продлил санкции до 23 июня 2021 года.
«Сегодня Совет принял решение продлить санкции, введенные в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя Российской Федерацией, до 23 июня 2021 года»,— говорится в сообщении. Санкции включают в себя запрет на импорт продукции в ЕС из Крыма и Севастополя, инвестиции в них, оказание туристических услуг (например, европейские круизные суда не могут туда заходить), - передает
ЕС и США ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма и из-за событий на юго-востоке Украины. С тех пор ограничительные меры неоднократно продлевались.
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Санкции были введены в связи с присоединением Крыма.
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