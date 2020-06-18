Cанкции ЕС против России продлены на год

Источник материала: Ежедневник

фото: economics-prorok.com

Санкции были введены в связи с присоединением Крыма.

Сегодня из заявления Совета ЕС стало известно, что Евросоюз продлил санкции до 23 июня 2021 года.

«Сегодня Совет принял решение продлить санкции, введенные в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя Российской Федерацией, до 23 июня 2021 года»,— говорится в сообщении. Санкции включают в себя запрет на импорт продукции в ЕС из Крыма и Севастополя, инвестиции в них, оказание туристических услуг (например, европейские круизные суда не могут туда заходить), - передает Коммерсант ъ.

ЕС и США ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма и из-за событий на юго-востоке Украины. С тех пор ограничительные меры неоднократно продлевались.