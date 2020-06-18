В Москве при стрельбе в жилом доме погибли двое детей и двое взрослых

Источник материала: СТВ

Новости России. В Москве при стрельбе в жилом доме погибли четыре человека.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя московского главка СК Юлию Иванову,

в квартире на севере российской столицы были обнаружены четыре тела.

Погибли двое взрослых и двое детей.

Предварительно, стрелявший покончил с собой. На месте происшествия работают следователи.