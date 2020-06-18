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В Москве при стрельбе в жилом доме погибли двое детей и двое взрослых

18.06.2020 16:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Москве при стрельбе в жилом доме погибли четыре человека.  

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя московского главка СК Юлию Иванову,   

в квартире на севере российской столицы были обнаружены четыре тела.   

Погибли двое взрослых и двое детей.    

Предварительно, стрелявший покончил с собой. На месте происшествия работают следователи.    

 

Люди в материале: Юлия Иванова

 
 
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Новости России. В Москве при стрельбе в жилом доме погибли четыре человека.   Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя московского главка СК Юлию...
 
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