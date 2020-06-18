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В Москве при стрельбе в жилом доме погибли двое детей и двое взрослых
Источник материала: СТВ
Новости России. В Москве при стрельбе в жилом доме погибли четыре человека.
Как
Погибли двое взрослых и двое детей.
Предварительно, стрелявший покончил с собой. На месте происшествия работают следователи.
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Новости России. В Москве при стрельбе в жилом доме погибли четыре человека. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя московского главка СК Юлию...
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