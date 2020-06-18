Минприроды назвало причину гибели рыбы в Немане





Александр Гиряев / БЕЛТА​









Об этом заявил начальник отдела биологического разнообразия управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Александр Гиряев.





Еврорадио , массовый замор рыбы был зафиксирован 12 июня в Нёмане возле Как передает, массовый замор рыбы был зафиксирован 12 июня в Нёмане возле Гродно . Это обстоятельство привело даже к тому, что Литва обратилась к официальному Минску с дипломатической нотой, желая узнать о причинах экологической катастрофы.





По словам представителя Минприроды Николая Свидинского, в тот же день специалисты обследовали территории вокруг потенциально опасных объектов — свиноводческих комплексов, сахарного завода, сельхозпредприятий и других крупных предприятий. Проверка не выявила источников загрязнения. Повторные проверки прошли 15 и 16 июня.





"Также 12 июня взяты пробы воды по 8 точкам выше и ниже мест гибели рыбы, дополнительные пробы брались 15-16 июня. Первичный и повторный анализы показали значительное снижение растворённого кислорода в воде", — передаёт БЕЛТА слова Свидинского.









Экспертиза показала отсутствие превышения мышьяка, ртути и свинца в исследованных образцах рыбы. Поэтому эксперты Минприроды отвергли версии о химическом загрязнении воды в результате умышленных действий, а также о загрязнении от промышленных предприятий.





Однако исследования показали, что концентрация железа, растворённого в воде, превышает норму в 3,5 раза. Также было отмечено пониженное содержание кислорода. Источником, по словам Гиряева, могли быть либо кожевенное производство, либо болотные воды. Обследование показало, что вероятной причиной, скорее всего, стала болотная вода, которая попала в Нёман. "Болотные воды мало того, что бедны кислородом, они ещё богаты железом и гуминовыми веществами, которые "тянут" на себя кислород, идёт окисление", — объяснил специалист. Он добавил, что лягушки, бобры и птицы не пострадали.





Между тем, в соцсетях вместе с дохлой рыбой появлялось видео мёртвого бобра.





Сообщается, что сейчас учёные разрабатывают подходы, чтобы в будущем избежать попадания болотной воды в Нёман и случаев гибели рыбы.