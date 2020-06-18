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Ограничения на посещение лесов ввели в 15 районах Беларуси
Источник материала: ОНТ
Тепловые рекорды бьёт температура и в Беларуси. Чтобы снизить риски, уже в 15 районах ввели ограничения на посещение леса.
Меры коснулись сразу трёх областей – Гомельской, Могилевской и Гродненской. Отслеживать, в каких районах леса попали под запрет, можно с помощью интерактивной карты на сайте Минлесхоза. Информация обновляется в режиме онлайн. Нарушение, помимо непосредственной опасности, грозит ещё и крупным штрафом – до 675 рублей.
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Тепловые рекорды бьёт температура и в Беларуси. Чтобы снизить риски, уже в 15 районах ввели ограничения на посещение леса. Меры коснулись сразу трёх областей –...
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