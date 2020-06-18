Арестованным активистам добавили новые «сутки»









В суде Советского района активист Валентин Фролов получил сегодня 15 суток ареста. 8 июня активист уже был осужден на 15 суток.





В суде Первомайского района 17 июня активистка Ольга Николайчик получила очередные 15 суток за участие в акции возле Комаровского рынка, которая проходила во время сбора подписей за потенциальных кандидатов в президенты. Ее обвинили в выкрикивании лозунгов: «Жыве Беларусь!», «Уходи», «Ганьба» и др. Женщина успела сообщить, что сейчас находится в карцере. За последний месяц активистка получила уже 43 суток ареста.









Правозащитники узнали, что политик Николай Статкевич еще 27 мая заочно получил 15 суток за то, что 8 мая возлагал цветы на Военном кладбище. За участие в этом же мероприятии 15 суток получил и активист Сергей Спарыш.





15 суток сегодня добавили и Павлу Северинцу. До сегодняшнего дня ему присудили 75 суток административного ареста.





По данным правозащитников, новые «сутки» получили активисты «Народнай грамады» Вероника Мищенко, Александр Гречишников, Валентин Троцкий, активист «Европейской Беларуси» Максим Винярский.