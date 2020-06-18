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Эдуард Бабарико, как и его отец, в СИЗО КГБ

18.06.2020 19:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александра Зверева, девушка Эдуарда Бабарико, сообщила, что он находится в СИЗО КГБ и обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Об этом она написала в своем Facebook.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Только что со мной связался дежурный кто-то [из ДФР КГК] и сообщил, что Эдик находится в СИЗО КГБ. Его обвиняют по статье «уклонение от уплаты налогов», — рассказала девушка.

Что произошло?

Напомним, утром 18 июня штаб Бабарико сообщил, что Виктор и Эдуард поехали сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь.

Получить официальный комментарий в КГК не удалось. Тем не менее официальный телеграм-канал Белтелерадиокомпании без ссылки на какие-либо источники сообщил, что Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, сегодня утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК. «При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас. Аккуратно дают показания», — говорится в сообщении.

Адвокаты Бабарико не смогли попасть к клиентам в здание ДФР КГК из-за «учений». Они подали жалобу в прокуратуру. В домах семьи Бабарико идут обыски.

Глава КГК на брифинге для государственных телеканалов рассказал, что Виктор Бабарико задержан в связи с тем, что являлся «непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности».

«Пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», — заявил глава КГК Иван Тертель.

«Дело Белгазпромбанка»

Напомним, 11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, которым 20 лет руководил претендент в президенты Виктор Бабарико, а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари» и страховой компании «Кентавр» прошли обыски. Их проводил Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Силовики проверяли банк до поздней ночи.

12 июня стало известно, что в Могилеве был задержан координатор инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимир Дударев и член инициативной группы — руководитель Могилевского филиала Белгазпромбанка Сергей Кармызов.

Вечером 12 июня глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъяты свыше 4 миллионов долларов, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов.

13 июня выяснилось, что на задержанного Сергея Кармызова возбуждено уголовное дело, его обвиняют в хищении в особо крупном размере.

15 июня Нацбанк ввел в Белгазпромбанке временную администрацию. Ее главой стала Ермакова.

Также, как сообщил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт 14 июня в итоговом выпуске новостей, полторы сотни картин общей стоимостью около 20 млн долларов из коллекции Белгазпромбанка «приобщены к делу». На кадрах оперативной съемки можно было увидеть работы художников с мировым именем — Шагал, Сутин, Бакст, Царфин, Любич и других. Как стало известно TUT.BY, картины по-прежнему находятся в галерее «Арт-Беларусь» во Дворце искусства, однако зрители их пока не увидят.

В этот же день стало известно о задержании подруги семьи Виктора Бабарико и члена его инициативной группы, координатора по одному из районов Минска Светланы Купреевой. Ее друзья рассказывают, что она была обычным бухгалтером, никогда никакого отношения к Белгазпромбанку и другим компаниям, где недавно прошли обыски, она не имеет. Тем не менее 15 июня после обыска и описи имущества в квартире, где Светлана Купреева проживает со своей 81-летней мамой Татьяной Николаевной Гаврис, сотрудники ДФР оставили там постановление, в котором прописано, что арестованная подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса — уклонении от уплаты налогов, сопряженного с причинением ущерба на сумму не менее 8 950 222 с лишним рублей. Если перевести в доллары, то это почти 4 миллиона.

17 июня стало известно, что счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Его обвиняют по статье «уклонение от уплаты налогов»
 
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