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Исполком УЕФА принял решение об изменении формата квалификации еврокубков

18.06.2020 20:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Исполком УЕФА принял решение об изменении формата квалификации еврокубков

Главное новшество в том, что отборочные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы будут состоять из одного матча. И только в плей-офф квалификации противостояние соперников пройдет в формате двух игр. 

Напомним, в главном клубном турнире Европы Беларусь представит брестское «Динамо». Чемпион страны начнет выступление с первого отборочного круга. Матчи этой стадии пройдут 18 и 19 августа. В квалификации Лиги Европы будут представлены три белорусских клуба. Минское «Динамо» и солигорский «Шахтёр» стартуют 27 августа с первого раунда. Обладатель Кубка страны БАТЭ начнет борьбу со второго отборочного круга 17 сентября.      

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Главное новшество в том, что отборочные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы будут состоять из одного матча. И только в плей-офф квалификации противостояние...
 
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