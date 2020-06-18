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Мужчина потратил весь семейный бюджет на фальшивые кубики пресса

18.06.2020 21:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина потратил весь семейный бюджет на фальшивые кубики пресса

Жительница Саут-Шилдса (Англия) пожаловалась на своего возлюбленного, потратившего весь семейный бюджет на пластическую хирургию и косметические процедуры. Историю рассказывает The Sun.

37-летняя Келли Мейерс рассказала, что ее партнер, 41-летний Адам Барони, начал сильно бояться старости. Мужчина тратит все деньги на улучшение своей внешности.

Адам пять раз отбеливал зубы, а после поставил виниры. Также британец восемь раз делал инъекции ботокса в лицо, закачал шесть филлеров и лег на операцию по удалению жира и имплантации фальшивых кубиков пресса. Кроме этого, в постоянных тратах Барони числятся коррекция бровей, модные вещи и искусственный загар. Всего расходы на улучшение внешности Адама обошлись семейному бюджету в 20 тысяч фунтов.

Уточняется, что раньше британец шесть раз в неделю посещал тренажерный зал, сейчас же он занимается гораздо меньше и делает акцент на пластической хирургии.

Келли Мейерс рассказала журналистам, что возлюбленный больше не водит ее в кафе и не дарит подарки. Девушка ничего не получила от Барони даже на Рождество и день рождения.

Тем не менее, женщина вдохновилась примером партнера и теперь планирует увеличить себе грудь.

Фото: The Sun / Alley Einstein

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Жительница Саут-Шилдса (Англия) пожаловалась на своего возлюбленного, потратившего весь семейный бюджет на пластическую хирургию и косметические процедуры....
 
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