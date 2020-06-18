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Пикет в поддержку задержанных проходит в Минске
Источник материала: БДГ
Живая цепь пикета солидарности выстроилась от минской филармонии до проспекта Независимости 18 июня вечером.
Организаторами выступили политики Ольга Ковалькова, Юрий Губаревич и Николай Козлов. Они установили пикеты и призвали поставить свою подпись за выдвижение альтернативных кандидатов.
Пришедшие аплодировали в знак поддержки с задержанными в избирательной кампании. Очередь стремительно увеличивалась, несмотря на ливень, и достигла здания цирка. По сообщениям независимых телеграм-каналов,длина очереди в 21 час достигла 1700 метров.
Как сообщает корреспонтент БДГ, по состоянию на 21:50, люди стоят по обе стороны проспекта Независимости, машины стоят и сигналят, люди не расходятся. Очередь протянулась до Главпочтамта (от филармонии).
Выключили два ветофора, чтобы машины не стояли. Люди не расходятся.
Уже стоят с двух сторон по проспекту возле и напротив кинотеатра "Центральный". Гаишники останавливают машины, чтобы оштрафовать водителей, которые сигналят. Люди вокруг начинают аплодировать.
Люди включают фонарики на телефонах и велосипедах.
Свернули на Советскую. Просто стоят...
На улице Мясникова. Передают, что ГАИ перекрыла практически все въезды в центр. Но люди до сих пор гуляют по улицам и стоят в живой цепи.
23:06. Немига. Люди продолжают идти и аплодировать.
Напомним, в Беларуси проходит предвыборная кампания. Каждые выходные люди собираются в центре Минска, чтобы поставить свои подписи за претендентов на пост президента. Они становятся в очереди к пикетам альтернативных кандидатов. Все это происходит на фоне задержаний.
Фото и видео БДГ
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Живая цепь пикета солидарности выстроилась от минской филармонии до проспекта Независимости 18 июня вечером.
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