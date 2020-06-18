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Пикет в поддержку задержанных проходит в Минске

19.06.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Живая цепь пикета солидарности выстроилась от минской филармонии до проспекта Независимости 18 июня вечером.

Организаторами выступили политики Ольга Ковалькова, Юрий Губаревич и Николай Козлов. Они установили пикеты и призвали поставить свою подпись за выдвижение альтернативных кандидатов.

Пришедшие аплодировали в знак поддержки с задержанными в избирательной кампании. Очередь стремительно увеличивалась, несмотря на ливень, и достигла здания цирка. По сообщениям независимых телеграм-каналов,длина очереди в 21 час достигла 1700 метров.

Как сообщает корреспонтент БДГ, по состоянию на 21:50, люди стоят по обе стороны проспекта Независимости, машины стоят и сигналят, люди не расходятся. Очередь протянулась до Главпочтамта (от филармонии).

 

 

Выключили два ветофора, чтобы машины не стояли. Люди не расходятся.

Уже стоят с двух сторон по проспекту возле и напротив кинотеатра "Центральный". Гаишники останавливают машины, чтобы оштрафовать водителей, которые сигналят. Люди вокруг начинают аплодировать.

Люди включают фонарики на телефонах и велосипедах.

Свернули на Советскую. Просто стоят...

На улице Мясникова. Передают, что ГАИ перекрыла практически все въезды в центр. Но люди до сих пор гуляют по улицам и стоят в живой цепи.

23:06. Немига. Люди продолжают идти и аплодировать.

Напомним, в Беларуси проходит предвыборная кампания. Каждые выходные люди собираются в центре Минска, чтобы поставить свои подписи за претендентов на пост президента. Они становятся в очереди к пикетам альтернативных кандидатов. Все это происходит на фоне задержаний.

  • 18 июня стало известно, что правоохранительные органы задержали потенциального кандидата на пост президента экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Перед этим у него дома и в банке прошли обыски.
  • В совместном обращении РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет» и Правозащитный центр «Весна» к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека и ряду специальных тематических докладчиков ООН говорится о том, что в Беларуси ситуация с правами человека вышла из-под контроля.
  • Ранее правозащитники уже сообщали о том, что избирательная кампания в Беларуси проходит в атмосфере страха и давления.
  • Правозащитники отмечают, что с 6 мая по 16 июня в стране по административным статьям, которые используются властью как инструмент политического давления, к судам было привлечено без малого сто человек (им присудили 1 246 суток ареста), еще 105 человек получили штрафы, общая сумма которых превышает 40 тысяч долларов в эквиваленте.
  • При этом суды продолжаются и цифры постоянно растут, а некоторые активисты приговорены сразу к нескольким административным арестам, из-за чего они проведут за  решеткой от 15 до 75 суток (под арестом находятся Павел Северинец, Николай Статкевич, Владимир Цыганович). Люди, которые отбывали административный арест заявляли о нечеловеческих условиях содержания и давлении со стороны сотрудников милиции.
  • Внимание ООН хотят тратить также на политическое давление властей на Виктора Бабарико и Светлану Тихановскую, а также на происходящие вокруг них задержания.

Фото и видео БДГ

 
Теги: Минск
 
 
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Живая цепь пикета солидарности выстроилась от минской филармонии до проспекта Независимости 18 июня вечером.
 
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