Сына Виктора Бабарико отправили в СИЗО КГБ









"Интерфакс" . "Поступил звонок девушке Эдуарда, сообщили, что он в СИЗО КГБ", -рассказали в штабе, передает





Отвечая на вопрос, где содержится Виктор Бабарико, там отметили, что "официально сведений не поступало".





В свою очередь близкая подруга Бабарико-младшего Александра Зверева написала в Facebook, что Эдуарда "обвиняют по статье "уклонение от уплаты налогов".





Как сообщалось, Комитет госконтроля Беларуси в четверг подтвердил задержание Бабарико. "Бабарико был задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности. Пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов", - заявил глава КГК Иван Тертель.









Кроме того, Тертель заявил о возможной причастности "Газпрома" к противоправной деятельности Белгазпромбанка и Бабарико. "Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше", - сказал глава КГК.





Ранее также сообщалось, что силовики провели обыски в домах семьи Бабарико. Кроме того, в рамках дела Белгазпромбанка проведены обыски в компаниях "ПриватЛизинг", "Кампари" и страховой компании "Кентавр".





С 15 июня в Белгазпромбанке введена временная администрация.





Белгазпромбанк действует в Беларуси с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.





Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики.





Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.