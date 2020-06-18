ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сына Виктора Бабарико отправили в СИЗО КГБ

18.06.2020 21:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Штаб претендента в президенты Виктора Бабарико сообщил, что его сына Эдуарда поместили в СИЗО КГБ.



"Поступил звонок девушке Эдуарда, сообщили, что он в СИЗО КГБ", -рассказали в штабе, передает "Интерфакс".

Отвечая на вопрос, где содержится Виктор Бабарико, там отметили, что "официально сведений не поступало".

В свою очередь близкая подруга Бабарико-младшего Александра Зверева написала в Facebook, что Эдуарда "обвиняют по статье "уклонение от уплаты налогов".

Как сообщалось, Комитет госконтроля Беларуси в четверг подтвердил задержание Бабарико. "Бабарико был задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности. Пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов", - заявил глава КГК Иван Тертель.


Кроме того, Тертель заявил о возможной причастности "Газпрома" к противоправной деятельности Белгазпромбанка и Бабарико. "Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше", - сказал глава КГК.

Ранее также сообщалось, что силовики провели обыски в домах семьи Бабарико. Кроме того, в рамках дела Белгазпромбанка проведены обыски в компаниях "ПриватЛизинг", "Кампари" и страховой компании "Кентавр".

С 15 июня в Белгазпромбанке введена временная администрация.

Белгазпромбанк действует в Беларуси с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Штаб претендента в президенты Виктора Бабарико сообщил, что его сына Эдуарда поместили в СИЗО КГБ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Наталья Кочанова посетила центр детской онкологии, гематологии и иммунологии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика