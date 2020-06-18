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Современная библиотека – какая она?
Источник материала: ОНТ
Современная библиотека – это место встречи и отдыха людей, где можно работать с литературой либо гаджетами. Такое мнение высказал генеральный директор Национальной библиотеки Республики Беларусь Роман Мотульский в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Гость программы отметил – библиотеки во всем мире являются коворкинг-центрами.
Также Роман Мотульский добавил, что в Национальной библиотеке есть обзорная площадка, регулярно проводится большое количество культурно-массовых мероприятий.
Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного»:
ФОТО: freepik.com
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Современная библиотека – это место встречи и отдыха людей, где можно работать с литературой либо гаджетами. Такое мнение высказал генеральный директор...
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