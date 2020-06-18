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Современная библиотека – какая она?

18.06.2020 21:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Современная библиотека – какая она?

Современная библиотека – это место встречи и отдыха людей, где можно работать с литературой либо гаджетами. Такое мнение высказал генеральный директор Национальной библиотеки Республики Беларусь Роман Мотульский в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Роман Мотульский: «Публичная библиотека – это в первую очередь место встречи, место общения, место коммуникации. Ее основная задача – создать условия для отдыха человека. Туда приходят за художественной литературой. В публичной библиотеке, в зависимости от того, какой город, какой населенный пункт, в ней может быть все, что угодно, – хоть народный хор, хоть курсы кройки и шитья, хоть репетиция рэп-коллектива».

Гость программы отметил – библиотеки во всем мире являются коворкинг-центрами. 

Роман Мотульский: «Тот же школьник. Вполне возможно, что у него нет условий для того, чтобы делать домашнее задание, либо ему скучно делать одному, а мама не очень приветствует, если придут друзья. Можно пойти в библиотеку. Студент может прийти и работать в публичной библиотеке, готовиться. Современная библиотека – это место встречи, куда можно прийти и решать разные вопросы: работать с компьютером, мобильным телефоном и другими гаджетами».

Также Роман Мотульский добавил, что в Национальной библиотеке есть обзорная площадка, регулярно проводится большое количество культурно-массовых мероприятий.

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного»:


ФОТО: freepik.com

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Современная библиотека – это место встречи и отдыха людей, где можно работать с литературой либо гаджетами. Такое мнение высказал генеральный директор...
 
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