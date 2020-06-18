ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кого коснутся изменения в КоАП и когда они вступят в силу?

18.06.2020 21:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси поддержал изменения в Кодексе об административных правонарушениях и процессуально-исполнительном. Об этом стало известно 18 июня после совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кого коснутся изменения в КоАП и когда они вступят в силу?

Представление проектов стало итогом полугодовой работы специальной группы депутатов, ученых, юристов, которые по поручению главы государства работали над изменениями. Президент ставил задачу внести корректировки таким образом, чтобы как минимум на 5 лет отпала необходимость менять документ.

Кого коснутся изменения в КоАП и когда они вступят в силу?

Кого же коснутся изменения в КоАП и когда они вступят в силу, знает Алена Сырова.

Эти кадры сняты два дня назад. Центр Минска. Игнорируя запрещающий сигнал светофора, водитель автомобиля выехал на перекресток и…

Кого коснутся изменения в КоАП и когда они вступят в силу?

Кого коснутся изменения в КоАП и когда они вступят в силу?

Мотоциклист и его пассажир сильно травмированы. По словам очевидцев, виновник ДТП вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшим, взялся за бутылку. Как потом оказалось, он уже был лишен прав на три года за «пьянку», но, когда срок наказания истек, снова сел за руль нетрезвым и без прав. Это наглядный пример того, к каким последствиям может привести пьянство за рулем. И потому в обновленном Административном кодексе даже речи не идет о том, чтобы смягчить наказание для водителей подшофе.

Кого коснутся изменения в КоАП и когда они вступят в силу?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы: если есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций.

Кого коснутся изменения в КоАП и когда они вступят в силу?

Чего не скажешь о других пунктах административного законодательства, которые предусматривают иногда чересчур жесткое, несоразмерное проступку наказание. Об этом не раз говорил глава государства. Карательный подход, который лежал в основе предыдущей редакции Кодекса, привел к тому, что практически каждый третий белорус – нарушитель. За пять лет к ответственности привлекли 3,5 миллиона человек. Но стоило пересмотреть, например, скоростной режим, оптимизировать расположение камер фото- и видеофиксации на дорогах, и количество нарушений сократилось вдвое. Этот опыт показал, что настало время изменить законодательство. Полгода, созданная по требованию Президента, комиссия работала над этим вопросом.

Ольга Чуприс: порядка двух тысяч предложений от простых людей поступило, и очень многие были полезные

Среди предложений разделение правонарушений на три группы. Проступки (например, переход дороги в неположенном месте) – за это нарушителю будет грозить предупреждение. Значительные (за оскорбление) – вплоть до штрафа. А жесткие меры наказания будут применять за грубые нарушения закона, будь то хулиганство или вождение в нетрезвом виде. Но и здесь не будут косить под одну гребенку.

Кого коснутся изменения в КоАП и когда они вступят в силу?

Цифрой отсчета станет 0,8 промилле. Если у водителя в крови будет меньше, отделается штрафом в 100 базовых и лишением прав на 3 года, если больше – оштрафуют на 200 базовых, а о водительском удостоверении придется забыть на пять лет.

Кого коснутся изменения в КоАП и когда они вступят в силу?

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
В отношении снижения карательного уклона посмотрели очень внимательно и определили, что есть проблемы на практике. Например, устанавливается административная ответственность за ряд правонарушений, очень узкая «вилка», в рамках которой можно налагать штрафы административные. Условно говоря, от 30 до 50 базовых величин. На практике, когда приходит проверяющий, он говорит: «Я понимаю, исходя из ситуации, которая сложилась, можно наложить и меньший размер штрафа, но я не могу, потому что 30 – это минимум. Хотя реально понимаю, что может быть и 20». Поэтому мы пересмотрели с заинтересованными все такие составы практически в ручном режиме и посмотрели, где можно снизить нижний предел штрафов, а где можно его и вовсе убрать для того, чтобы эта «вилка» была расширена.

Кого коснутся изменения в КоАП и когда они вступят в силу?

Полгода для такого объема работ – рекордные сроки, это отметил и глава государства. Но усилия того стоили – документ выверен и соответствует главному требованию: учитывает интересы и государства, и людей.

Александр Лукашенко: жизнь поменялась, и, конечно, новые законы и действующие законы должны соответствовать ритму

Пока же изменения коснутся Процессуально-исполнительного и Кодекса об административных правонарушениях. Последний меняет тактику с карательной на профилактическую. Но это вовсе не означает, что наказаний не будет, особенно за повторные проступки. Кроме того, появился и новый вид взыскания – общественные работы. К нему прибегнут в случае, если у гражданина недостаточно денег на уплату штрафа.

Кого коснутся изменения в КоАП и когда они вступят в силу?

Алена Сырова, корреспондент:
Все изменения в кодексы глава государства поддержал. В самое ближайшее время их отправят на рассмотрение в Палату представителей. Практически все депутаты и сенаторы с документами знакомы. Дело в том, что на этапе подготовки проектов кодексов полтысячи предложений исходили именно от них. Планируется, что уже в 2021 году в Беларуси вступит в силу новое административное законодательство.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Ольга Чуприс, Алена Сырова

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Президент Беларуси поддержал изменения в Кодексе об административных правонарушениях и процессуально-исполнительном. Об этом стало известно 18...
 
Новости дня
Новости разные
 
Штаб Бабарико работает в штатном режиме, собрано более 425 тыс. подписей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика